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Kırıkkale'de 3 Hükümlü Jandarma Tarafından Yakalandı

Kırıkkale'de 3 Hükümlü Jandarma Tarafından Yakalandı
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Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlüyü düzenlediği operasyonla yakaladı. Yakalanan hükümlüler, çeşitli suçlardan dolayı cezaevine teslim edildi.

Kırıkkale'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında 3 hükümlüyü gözaltına aldı. Yahşihan ilçesinde "parada sahtecilik, mala zarar verme ve tehdit" suçlarından aranan G.T. (38), hakkında kesinleşmiş 10 yıl 7 ay 22 gün hapis cezası bulunduğu belirlenerek yakalandı. Merkez ilçedeki Etiler Mahallesi'nde "bina içinde muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık" suçundan aranan M.B. (25), kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla gözaltına alındı. Aynı mahallede "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçundan aranan A.O.T. (51) ise 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle yakalandı.

Gözaltına alınan hükümlüler, işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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