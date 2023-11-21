Kırıkkale'de 3 ayrı adresten 60 bin lira ve ziynet eşyası çaldığı öne sürülen şüpheli, polis tarafından yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin kimliğini güvenlik kamerası görüntülerinden tespit etti. Zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

Kırıkkale'de 3 ayrı adresten 60 bin lira ve ziynet eşyası çalan şüpheli yakalandı

Kırıkkale'de 3 ayrı adresten 60 bin lira ve ziynet eşyası çaldığı öne sürülen şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde 3 farklı evden 60 bin lira ve bir miktar ziynet eşyası çalındığı ihbarı üzerine şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik ve KGYS kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin D.G. olduğunu tespit etti.

Kent merkezinde yakalanan zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.