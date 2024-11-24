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Kırıkkale'de 20 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Yakalandı

Kırıkkale'de 20 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Yakalandı
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Kırıkkale'de jandarma, hakkında 20 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.D. adlı firari hükümlüyü yakalayarak cezaevine teslim etti. Jandarma ekipleri, devriye sırasında durdurdukları araçta yaptıkları GBT sorgusunda, hükümlünün çeşitli suçlardan arandığını tespit etti.

Kırıkkale'de, çeşitli suçlardan hakkında 20 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Balışeyh ilçesinde jandarma tarafından yürütülen devriye sırasında, şüphe üzerine durdurulan araçta bulunan kişilerin GBT sorgusu yapıldı. Ekipler, A.D. (25) isimli şahsın, uyuşturucu madde ticareti, hükümlünün kaçması ve konut dokunulmazlığını ihlal etme gibi çeşitli suçlarından hakkında 20 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasının olduğunu belirledi. Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla gözaltına alınan hükümlü A.D., hakkında yapılan işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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