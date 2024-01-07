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Kırıkkale'de 20 litre kaçak etil alkol ele geçirildi

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Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, kaçak içki ticareti yapan bir şahsın kargo gönderisinde 20 litre kaçak etil alkol ele geçirildi. Şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Kırıkkale'de polis ekiplerince kargo kutusunda 20 litre kaçak etil alkol ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçunu önlemeye yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, bir kargo firmasında K.M'nin kargo gönderisinde yaptığı aramada 20 litre kaçak etil alkol buldu.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / 3.Sayfa

Kırıkkale Güvenlik Suç Operasyon Kaçakçılık 3.Sayfa Güncel Haberler

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