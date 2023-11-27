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Kırıkkale'de 2 Zanlı Tutuklandı

Kırıkkale'de çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, asayiş suçlarıyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 123 şüpheli yakalandı. 2 zanlı tutuklanırken, diğer şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı. Operasyonlar sonucunda 9 faili meçhul hırsızlık olayı da aydınlatıldı. Ayrıca, yapılan sorgulamalarda 2 ruhsatsız tabanca ile 2,49 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.