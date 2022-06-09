Kırıkkale'de 2 metrelik yılan paniği - Haberler

Kırıkkale'de 2 metrelik yılan paniği
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kırıkkale'de 2 metrelik yılan paniği Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde yağmur suyu gider borusuna giren 2 metrelik yılan, itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya bırakıldı.
Kırıkkale'de 2 metrelik yılan paniği
KIRIKKALE - Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde yağmur suyu gider borusuna giren 2 metrelik yılan, itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya bırakıldı.
Yahşihan ilçesindeki Doğanlık Mahallesi'nde bir evin yağmur suyu borusuna yılanın girdiğini gören vatandaş, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yılanı girdiği borudan aparatla çıkartarak güvenli bir ortama aldı. Yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılan yeniden doğaya bırakıldı.
İhlas Haber Ajansı / Hasan Ay - 3. Sayfa