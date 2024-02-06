Kırıkkale'de 161 Şüpheliden 89'u Tutuklandı

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Ocak ayında yapılan çalışmalar neticesinde gözaltına alınan 161 şüpheliden 89'zu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 72 şahıs ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü, Ocak ayında yaptığı çalışmaların bilançosunu paylaştı. Vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak maksadıyla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar neticesinde, "FETÖ", "hırsızlık", "tehdit", "kasten yaralama", "uyuşturucu", "dolandırıcılık", "kaçakçılık", "fuhuşa teşvik etmek", "cinsel istismar", "kasten öldürme", "yağma" gibi çeşitli suçlardan aranan 161 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından 89 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 72 şüpheli ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı. - KIRIKKALE