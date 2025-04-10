Kırıkkale'de 15 Yıl Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı
Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve hükümlü kaçması suçlarından 15 yıl 22 ay hapis cezası bulunan H.B.'yi yakaladı. H.B. tutuklandı.
Kırıkkale'de çeşitli suçlardan hakkında 15 yıl 22 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü polis ekiplerince yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar neticesinde, "uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama ve hükümlü kaçması" suçlarından hakkında 15 yıl 22 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.B. yakalanarak gözaltına alındı. Hükümlü şahıs, işlemlerinin ardından tutuklandı. - KIRIKKALE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa