Kırıkkale'de 15 şahıs gözaltına alındı

Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan aranan 15 şahıs gözaltına alındı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Şehir merkezinde tespit edilen adreslere düzenlenen operasyonlarda, 45 yıl ile 8 ay arasında kesinleşmiş hapis cezası bulanan 8 hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 7 şüpheli yakalandı. Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi, diğer şüpheli şahıslarda ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. - KIRIKKALE