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Kırıkkale'de 138 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firari Kadın Yakalandı

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Kırıkkale'de 103 farklı hırsızlık suçundan aranan bir kadın polis ekiplerince yakalandı. Hakkında 138 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın, cezaevine teslim edildi.

Kırıkkale'de 103 farklı "hırsızlı suçundan hakkında 138 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari kadın polis ekiplerince yakalandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, 103 farklı mekandan yaptığı hırsızlık sebebiyle aranması bulunan E.G. isimli kadın gözaltına alındı. Hakkında 138 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası bulunan firari kadın, emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra sağlık kontrollerinin ardından cezaevine teslim edildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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