Kırıkkale'de 135 Şüpheli Yakalandı, 4'ü Tutuklandı

Kırıkkale'de yapılan asayiş operasyonunda çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla yakalanan 135 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Operasyonlar sonucunda 18 faili meçhul hırsızlık olayı da aydınlatıldı ve çok sayıda silah ele geçirildi.