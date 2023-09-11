Kırıkkale'de 135 Şüpheli Yakalandı, 4'ü Tutuklandı
Kırıkkale'de yapılan asayiş operasyonunda çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla yakalanan 135 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Operasyonlar sonucunda 18 faili meçhul hırsızlık olayı da aydınlatıldı ve çok sayıda silah ele geçirildi.
Kırıkkale'de çeşitli asayiş suçlarına karıştıkları iddiasıyla yakalanan 135 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğünce 4-10 Eylül'de asayiş suçlarıyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 135 şüpheli yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü mahkemece tutuklandı, 131 şüpheli ise serbest bırakıldı.
Çeşitli suçlardan aranan 6 zanlının yakalandığı operasyonlarda, 18 faili meçhul hırsızlık olayı da aydınlatıldı.
Ayrıca, ruhsatsız 3 tabanca, 3 ruhsatsız tüfek, kurusıkı tabanca ve 11 fişek ele geçirildi.