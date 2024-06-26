Kırıkkale'de 121 araç trafikten men edildi

Kırıkkale'de polis ekiplerince son bir haftada yapılan trafik kontrollerinde 121 araç trafikten men edildi.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, 9-25 Haziran tarihleri arasında il genelinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, toplamda 6 bin 840 hususi araç, bin 628 ticari araç ile bin 153 yük nakli yapan araç kontrol edildi. Denetimler sonucunda, çevreye rahatsızlık verdiği tespit edilen 121 araç trafikten men edildi. - KIRIKKALE