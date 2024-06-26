Kırıkkale'de 121 araç trafikten men edildi
Kırıkkale'de polis ekiplerince son bir haftada yapılan trafik kontrollerinde 121 araç trafikten men edildi. İl genelinde gerçekleştirilen denetimlerde çevreye rahatsızlık verdiği tespit edilen araçlar trafikten men edildi.
Kırıkkale'de polis ekiplerince son bir haftada yapılan trafik kontrollerinde 121 araç trafikten men edildi.
Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, 9-25 Haziran tarihleri arasında il genelinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, toplamda 6 bin 840 hususi araç, bin 628 ticari araç ile bin 153 yük nakli yapan araç kontrol edildi. Denetimler sonucunda, çevreye rahatsızlık verdiği tespit edilen 121 araç trafikten men edildi. - KIRIKKALE