Kırıkkale'de 12 Yıldır Firari Olan Şahıs Yakalandı

Kırıkkale'de sahte kimlik kullanarak 12 yıldır firari olarak aranan bir şahıs, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen masa başı ve saha çalışmaları neticesinde, hakkında "reşit olmayan kimseyi rızası ile kaçırıp alıkoyma" suçundan işlem yapılan ve 2013 yılında ifadeye yönelik yakalama kararı çıkarılan R.O.'nun sahte kimlik kullandığı tespit edildi. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu adresi belirlenen şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatıldı. - KIRIKKALE