Kırıkkale'de 110 Bin Lira Çalan Zanlı Tutuklandı

Kırıkkale'de yaşlı bir kişinin 110 bin lirasını kapkaç yöntemiyle çalan zanlı tutuklandı. Zanlının, vatandaşın elinden para bulunan poşeti alarak kaçması güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri tarafından müştekiye teslim edilen para geri verildi.

Kırıkkale'de yaşlı bir kişinin 110 bin lirasını kapkaç yöntemiyle çalan zanlı tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Zafer Caddesi'nde Nevzat Aydın'ın (75) 110 bin lirasının çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, olayı gerçekleştiren zanlının otomobille kaçtığını tespit etti.

Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarından yapılan incelemede, zanlı M.Y'nin bulunduğu aracın Çorum istikametine gittiği belirlendi.

Çorum girişinde polis ekiplerince durdurulan araçtaki zanlı gözaltına alınarak Kırıkkale'ye getirildi.

Yapılan incelemede hırsızlık suçundan 6 kaydı bulunduğu tespit edilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede hakimlikçe tutuklandı.

Bu arada zanlının, vatandaşın elinden para bulanan poşeti alarak kaçması güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis ekiplerince Asayiş Şube Müdürlüğüne çağrılan müşteki Nevzat Aydın'a, 110 bin lirası teslim edildi.

Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, bankadan parayı çektikten sonra Zafer Caddesi'nde kendisini takip eden birinin paranın bulunduğu poşeti elinden alıp kaçtığını anlattı.

Sonra polise haber verdiğini belirten Aydın, "Sağ olsunlar polis ekiplerimiz, parayı bize teslim etti. Hepsine teşekkür ederim. Bir daire almıştım ve eksiğim vardı, parayı da onun için çekmiştim." dedi.