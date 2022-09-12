Kırıkkale 3. sayfa haberleri | Kırıkkale'de feci kaza, kamyonet ikiye bölündü: 3 yaralı 3. Sayfa Haberleri Kırıkkale yerel 3. sayfa haberine göre Kırıkkale'de feci kaza, kamyonet ikiye bölündü: 3 yaralı Kırıkkale'de kontrolden çıkan kamyonetin bariyerlere çarparak ikiye bölündüğü kazada 3 kişi ağır yaralandı. Kırıkkale'de feci kaza, kamyonet ikiye bölündü: 3 yaralı KIRIKKALE - Kırıkkale'de kontrolden çıkan kamyonetin bariyerlere çarparak ikiye bölündüğü kazada 3 kişi ağır yaralandı. Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale'de çevre yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.K. idaresindeki 50 ABG 411 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıktı. Bariyerlere çarparak durabilen kamyonet ikiye bölündü. Kazada 3 kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü G.K. ile yolculardan M.K. ve Ş.A., ambulanslarla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi. İtfaiye ekiplerince, kamyonetin motor bölümünde soğutma işlemi yapıldı. Büyük çapta maddi hasarın oluştuğu kamyonet, vinç ve çekici yardımıyla otoparka kaldırılarak trafikten men edildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Ay Kırıkkale İtfaiye 3. Sayfa Haberler

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