Kırıkhan'da uyuşturucu uygulaması - Haberler

Kırıkhan'da uyuşturucu uygulaması Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde polis ekiplerinin yaptığı uygulamada 309 şahıs, 123 araç kontrol edildi. Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde polis ekiplerinin yaptığı uygulamada 309 şahıs, 123 araç kontrol edildi. Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, Barbaros Mahallesinde 114 personel ile uygulama yaptı. Uygulamaya uyuşturucu arama köpeği "Alex" de katıldı. Gerçekleşen Narko Alan Uygulamasında 309 şahıs kontrol edilirken, 4 şüpheliye çeşitli suçlardan adli işlem yapıldı. Ekipler, 123 aracı sorgularken, 6 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı, 4 araç trafikten men edildi. Uygulamada yapılan aramalarda 3 adet captagon hap, 2,78 gram kubar esrar,1 adet tabanca, 10 adet fişek ele geçirildi. - HATAY İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Hisarcık Kırıkhan 3. Sayfa Haberler

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