Kırıkhan'da uyuşturucu operasyonu - Haberler

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Kırıkhan'da uyuşturucu operasyonu

Kırıkhan'da uyuşturucu operasyonu

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

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Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde Barbaros Mahallesinde bulunan S.S.'ye ait evde yapılan aramada, 175.89 gram esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili S.S. gözaltına alındı. - HATAY

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