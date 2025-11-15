Haberler

Kırıkhan'da Otomobil Kazası: 4 Yaralı

Güncelleme:
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma ve ambulans ekipleri sevk edildi.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkhan ilçesi Saylak Mahallesi çevre yolu kavşağında yaşandı. Seyir halindeki 31 AFV 233 plakalı otomobil ile 27 AOV 643 plakalı otomobil çarpıştı. İki otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri, araçta sıkışan yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. - HATAY

