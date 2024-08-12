Üye Girişi
Haberler

Kırıkhan'da motosiklet sürücüsüne çarpan otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde dönüş yapan otomobile çarpmamak için fren yapan motosiklet sürücüsü, fren yaptığı esnada devrilerek yola savruldu. Dönüş yapan otomobil sürücüsü, devrilen motosikleti görmesine rağmen arkasına bakmadan olay yerinden ayrıldı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde dönüş yapan otomobile çarpmamak için fren yapan motosiklet sürücüsü, fren yaptığı esnada devrilerek yola savruldu. Dönüş yapan otomobil sürücüsü, devrilen motosikleti görmesine rağmen arkasına bakmadan olay yerinden ayrıldı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Kırıkhan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Bir otomobilin cadde üzerinde dönüş manevrası yaptığı esnada aynı şeritten gelen motosiklet sürücüsü, aracıyla fren yaparak durmak istedi. Araca çarpmamayı başaran motosiklet sürücüsü, yere savruldu. Kazanın ardından otomobil sürücüsünün arkasına bakmadan olay yerinden ayrıldığı anlar ve motosiklet sürücüsünün yere savrulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri motosiklet sürücüsüne olay yerinde müdahale etti. Hafif şekilde yaralanan motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet Kırıkhan hatay Güvenlik Trafik Kaza 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Hadise ile Okan Buruk sevgili mi? Hadise ve Okan Buruk olayı ne? Hadise'nin yeni sevgilisi kim? SON DAKİKA: YKS 2024 YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 12 Ağustos YKS üniversite yerleştirme sonuçları sorgulama (sonuc.osym.gov.tr) Amedspor hangi ilin takımı? Amedspor hangi ligde oynuyor? Eren Bülbül kimdir, kaç yaşında öldü? Eren Bülbül neden öldü? GELİNİM MUTFAKTA 12 AĞUSTOS 2024 CANLI İZLE || Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gelinim Mutfakta sunucusu değişti mi? Fenerbahçe- Lille rövanş maçı ne zaman? Fenerbahçe- Lille Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz mi, nereden izlenir? Masterchef'te dün akşam kim elendi, kim veda etti? Masterchef eleme adayları kimler? AÖL SONUÇ SORGULAMA EKRANI: 3. dönem Açık Lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? HAMSTER KOMBAT 12 AĞUSTOS GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO KARTLARI | Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? 12 Ağustos TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var? Brawl Stars erişim engeli gelecek mi? 12 Ağustos 2024 Brawl Star yasaklanacak mı? YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: YKS tercih sonuçları açıklandı mı? 12 Ağustos sonuçlar bugün açıklanacak mı? Meteor (Perseid) yağmuru ne zaman, saat kaçta? Meteor yağmuru bu akşam mı? Meteor yağmuru nereden izlenir? AK Parti MYK toplantısı ne zaman, saat kaçta? AK Parti MYK toplantısı konusu nedir? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 12 Ağustos günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Resmi Gazete bugün (12 Ağustos) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Konya elektrik kesintisi! (12-13 Ağustos GÜNCEL) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi! MEDAŞ elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Antalya elektrik kesintisi! (12-13 Ağustos) GÜNCEL KESİNTİLER Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep elektrik kesintisi! (12-13 Ağustos) GÜNCEL KESİNTİLER! Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi
title