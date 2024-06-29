Kırıkhan'da meydana gelen anız yangını söndürüldü
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde çıkan anız yangını, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangının ardından soğutma çalışmaları yapıldı.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde meydana gelen anız yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, Kırıkhan ilçesi Camuzkışlası Mahallesi'nde meydana geldi. Anız yangınını fark eden çevredeki vatandaşların 112'yi araması üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışması gerçekleştirildi. - HATAY