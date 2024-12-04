Kırıkhan'da Metruk Binada Yangın Söndürüldü

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde metruk binada çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Barbaros Mahallesi'ndeki metruk bir binada yangın çıktı. Dumanları fark eden mahalleli durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek büyümeden söndürdü. Yangında can kaybı yaşanmazken metruk binada maddi hasar meydana geldi. - HATAY