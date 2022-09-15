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Kırgızistan-Tacikistan arasındaki çatışmalar durdu

3. Sayfa Haberleri

Kırgızistan-Tacikistan arasındaki çatışmalar durdu

Kırgızistan-Tacikistan sınırında çıkan çatışmaların sona erdiği açıklanırken, Tacikistanlı yetkililer 1 askerin daha hayatını kaybetmesi ile çatışmalarda hayatını kaybeden asker sayısının 2'ye yükseldiğini duyurdu.

Kırgızistan- Tacikistan sınırında çıkan çatışmaların sona erdiği açıklanırken, Tacikistanlı yetkililer 1 askerin daha hayatını kaybetmesi ile çatışmalarda hayatını kaybeden asker sayısının 2'ye yükseldiğini duyurdu.

Kırgızistan- Tacikistan sınırında dün aralıklarla devam eden silahlı çatışmalar sona erdi. Kırgızistan Sınır Muhafız Hizmetinden yapılan açıklamada, "Gece sakin geçti, yeni bir olay kaydedilmedi" denildi. Açıklamada, tarafların daha önce varılan anlaşmalara uygun olarak çatışmalarda sınıra çekilen ek güç ve araçların kalıcı konuşlandırma noktalarına geri çekilmesini tamamladıkları kaydedildi.

Tarafların sınır bölgelerinde ortak devriye gerçekleştirdiğine işaret edilen açıklamada, "Taraflar, tartışmalı sınır kesimlerine muhafız konuşlandırmadı" ifadesine yer verildi. Açıklamada ayrıca Kırgızistan Sınır Muhafız Hizmetinin, Batken bölgesindeki devlet sınırının Kırgız-Tacik kesimindeki durumu kontrol altında tutmak için önlemler almaya devam ettiği aktarıldı.

Can kaybı sayısı 2'ye, yaralı sayısı ise 16'ya çıktı

Tacikistanlı yetkililer çatışmalarda 1 askerin daha hayatını kaybettiğini, 6'sı asker 11 kişinin ise yaralanarak hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Tacikistan tarafından dün yapılan açıklamada 1 askerin hayatını kaybettiği belirtilmişti. - BİŞKEK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kırgızistan Tacikistan 3. Sayfa Haberler

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