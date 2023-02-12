Kırgızistan'dan Türkiye'ye ikinci arama-kurtarma ekibi 3. Sayfa Haberleri Kırgızistan, Türkiye'deki deprem felaketinin ardından ikinci arama-kurtarma ekibinin 83 kişilik ilk grubunu Türkiye'ye yolcu etti. Kırgızistan, Türkiye'deki deprem felaketinin ardından ikinci arama-kurtarma ekibinin 83 kişilik ilk grubunu Türkiye'ye yolcu etti. Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından Kırgızistan geçtiğimiz Salı günü gönderdiği 63 kişilik ilk ekibin ardından Türkiye'ye ikinci arama-kurtarma ekibinin ilk grubunu Türkiye'ye yolcu etti. Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un talimatıyla Türkiye'ye gönderilen ikinci arama kurtarma ekibinin ilk 83 kişilik grubunun başkent Bişkek'teki Uluslararası Manas Havalimanı'ndan yola çıktığı ifade edildi. Ekibin beraberinde 78 çadırı Türkiye'ye götürdüğü aktarılan açıklamada, "Kalan arama-kurtarma ekip üyeleri ve doktorlar 80 adet çadırla beraber Türkiye'ye gelecek hafta başında gönderilecek" denildi. Kırgız ekibini havalimanından uğurlayan Acil Durumlar Bakanı Boobek Acikeyev yaptığı açıklamada, arama-kurtama ekibinin Gaziantep'e gideceğini söyledi. - BİŞKEK Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kırgızistan Türkiye 3. Sayfa Haberler

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