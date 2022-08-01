Kırgızistan'da zehirlenen 89 kişi hastaneye kaldırıldı - Haberler

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Kırgızistan'da zehirlenen 89 kişi hastaneye kaldırıldı

Kırgızistan'da zehirlenen 89 kişi hastaneye kaldırıldı

Kırgızistan'ın Batken bölgesinde 89 kişinin zehirlenmesi sonucu hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

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Kırgızistan'ın Batken bölgesinde 89 kişinin zehirlenmesi sonucu hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Kırgızistan Sağlık Bakanlığı, Kırgızistan'ın Batken bölgesine bağlı Kadamcay ilçesinde bir kafede toplu zehirlenme olayı yaşandığını bildirdi. Zehirlenenlerin dün yüksek ateş, ishal, mide bulantısı gibi şikayetlerle hastaneye kaldırıldığı aktarılan açıklamada, "Bugün itibariyle zehirlenenlerin sayısı 89 kişiye ulaştı. Bunlardan 2'si çocuk olmak üzere yoğun bakıma alınan 16 kişinin durumu iyileşti" denildi. Açıklamada, ayrıca zehirlenen kişilere laboratuvar testlerinin yapıldığı ifade edildi.

Öte yandan, zehirlenen kişilerin geçtiğimiz cumartesi "Almaz" adlı kafede 250 kişinin katılımıyla düzenlenen bir düğüne katıldığı öğrenildi. Düğünün menüsünde salata, tavuk ve etli yemeklerin bulunduğu belirtilirken, salataların ve etin düğün organizatörleri tarafından evde hazırlanarak kafeye getirildiği aktarıldı. Kafede üretim koşullarının denetlendiği, ekipman ve bulaşıklardan sürüntü alındığı, ayrıca 6 çalışana bağırsak enfeksiyonu testi yapıldığı, kafenin ise geçici olarak kapatıldığı bildirildi. - BİŞKEK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sağlık Bakanlığı Kırgızistan 3. Sayfa Haberler

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