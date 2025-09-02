Kırgızistan'da Mahsur Kalan Dağcı Natalya Nagovitsina İçin Arama Kurtarma Operasyonu Sonlandırıldı

Kırgızistan'daki Zafer Zirvesi'ne tırmandığı sırada ayağını kıran ve 7 bin 100 metrede mahsur kalan Rus dağcı Natalya Nagovitsina için başlatılan arama-kurtarma operasyonu sonlandırıldı. Kırgızistan Dağcılar Federasyonu Başkanı Eduard Kubatov, "Ne yazık ki Natalya Nagovitsina'nın hayatta olduğuna dair hiçbir işaret olmadığını belirtmek zorundayız" dedi.

Kırgızistan'da 12 Ağustos'ta Zafer Zirvesi'ne tırmandığı sırada ayağını kıran ve 7 bin 100 metrede mahsur kalan Rus dağcı Natalya Nagovitsina için 27 Ağustos'ta başlatılan arama-kurtarma operasyonu sonlandırıldı.

Kırgızistan Dağcılar Federasyonu Başkanı Eduard Kubatov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Zafer Zirvesi'nin ana kampından zirveyi dronla bir kez daha detaylı şekilde incelediklerini belirterek, "Ne yazık ki Natalya Nagovitsina'nın hayatta olduğuna dair hiçbir işaret olmadığını belirtmek zorundayız. Tüm arama kurtarma operasyonları sona ermiştir ve hepimiz için üzücü olan bu gerçeği kabul etmeliyiz. Kırgız tarafı, dağcının kurtarılması için mümkün olan her şeyi yaptı, ancak aşırı yükseklik, çok zorlu hava koşulları, helikopterin sert inişi ve kurtarma ekiplerinin fiziksel durumu beklenen sonuçların elde edilmesini engelledi. Zafer Zirvesi'nin tarihinde 7 bin 200 metre yükseklikte başarılı bir kurtarma operasyonu olmamıştır ve bizim kurtarma ekiplerinin hayatını daha fazla riske atma hakkımız yoktu" ifadelerini kullandı.

Kubatov'un paylaştığı dron görüntüsünde, Nagovitsina'nın 7 bin 100 metrede içinde bulunduğu çadırın fermuarının kapalı olduğu görüldü.

Arama-kurtarma ekiplerini taşıyan helikopter sert iniş yapmıştı

Kırgızistan Savunma Bakanlığı'nın 16 Ağustos'ta arama-kurtarma operasyonu için ekipleri taşıyan helikopter sert iniş yapmış, pilot ve ekip üyeleri yaralanmıştı. Bakanlığın gönderdiği ikinci helikopter ile Rus ve Alman dağcı kurtarılarak hastaneye kaldırılmıştı.

Nagovitsina'yı arama-kurtarma operasyonu 19 Ağustos'ta yeniden başlatılmış, Nagovitsina'ya doğru tırmanan ekip 22 Ağustos'ta grup liderinin sağlık durumunun kötüleşmesi ve şiddetli kar fırtınası nedeniyle ana kampa dönerek, arama-kurtarma operasyonunu yarıda kesmişti.

İnişte ayağını kırmıştı

7 bin 439 metrelik Zafer Zirvesi'ne 4 kişilik ekiple tırmanan Nagovitsina, inişte düşerek ayağını kırmış ve sıcaklığın eksi 26'ya düştüğü 7 bin 100 metrede mahsur kalmıştı. Nagovitsina ile ikili olarak yürüyen Rus dağcı, önlerinde olan biri İtalyan diğeri Alman 2 dağcıya ulaşmıştı. Rus dağcının yardım istemesi üzerine İtalyan ve Alman dağcılar geri çıkarak Nagovitsina'ya çadır, ısıtıcı ve yemek bırakmıştı. Ancak dönüşte 6 bin 900 metrede İtalyan dağcının sağlık durumu kötüleşmiş ve hayatını kaybetmişti. - BİŞKEK