Kırgızistan'da Darbe Hazırlığı Şüphesiyle Operasyon Düzenlendi

Kırgızistan'da kitlesel ayaklanma yoluyla iktidarı devirmeye yönelik hazırlık yaptığı şüphesiyle bir gruba yönelik operasyon düzenledi.

Kırgızistan'da darbe hazırlığında olduğu şüphesiyle bir gruba operasyon düzenlendi. Kırgızistan Ulusal Güvenlik Devlet Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, Kırgızistan vatandaşları İmamidin Taşov ve Tilekmat Kurenov'un kitlesel ayaklanmaları organize etmeyi planladıkları ve iktidarı ele geçirme planladıkları belirtildi. Söz konusu kişiler hakkında soruşturma başlatıldığı aktarılan açıklamada, söz konusu kişiler hakkında yakalama kararı çıkarıldığı aktarıldı.

Yapılan operasyon sonucunda ülkenin çeşitli bölgelerinden Taşov ve Kurenov'un onlarca destekçisinin tespit edilerek gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, "Soruşturma ve operasyonel faaliyetler sonucunda ülkenin çeşitli bölgelerinden Taşov ve Kurenov'un onlarca destekçisi ve aktif ortağı tespit edildi. Bunlar sorgulandı ve kapsamlı ifadeler verdi. Diğer hususların yanı sıra hazırlık ve organizasyon faaliyetlerinin İmamidin Taşov tarafından finanse edildiğine dair bilgiler elde edildi. Böylece haklarında iktidarı devirmeye yönelik suç planlarına karıştıklarına dair doğrulayıcı kanıtlar elde edilen bazı kilit kişiler gözaltına alındı" dedi.

Açıklamada, Taşov'un evine yapılan arama sonucunda önemli miktarda para, lüks arabalar ve diğer maddi değerlerin bulunduğu ve bunlara el konulduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, halihazırda tüm koşulların tespit edilmesi ve darbe organizasyonuna karışan diğer kişilerin gözaltına alınması için soruşturma ve operasyonel tedbirlerin alınmakta olduğu aktarıldı. - BİŞKEK