Kırgızistan'da 6 Büyüklüğünde Deprem: Yıkım ve Yaralanma Yok

Kırgızistan'ın Celal-Abad bölgesinde meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremin, Kazakistan ve Özbekistan'da da hissedildiği bildirildi. Acil Durumlar Bakanlığı, şu ana kadar yıkım ve yaralanan olmadığı bilgisini paylaştı.

Kırgızistan'ın Celal-Abad bölgesinde yerel saatle 02.29'da 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kırgızistan gece saatlerinde sallandı. Kırgızistan Sismoloji Enstitüsü'nden yapılan açıklamaya göre, Celal-Abad bölgesinde yerel saat 02.29'da 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, şu ana kadar yıkım ve yaralanan olmadığı bilgisi paylaşıldı. Açıklamada, Kırgızistan merkezli depremin Cambıl ve Türkistan bölgelerinin farklı noktalarında 2 ila 4 büyüklüğünde hissedildiği kaydedildi. Bakanlığın durumu yakından takip ettiği aktarılan açıklamada, vatandaşlara sakin olma ve sadece resmi kaynakları takip etme çağrısı yapıldı.

Kazakistan ve Özbekistan'da da hissedildi

Depremin Kazakistan ve Özbekistan'da da hissedildiği öğrenilirken, Özbekistan Sismik Tahmin ve İzleme Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Kırgızistan merkezli depremin Hamangan, Andican, Fergana ve Sırderya bölgelerinde hissedildiğini duyurdu. Açıklamada, depremin başkent Taşkent'te 3 büyüklüğünde hissedildiği belirtildi. - BİŞKEK

