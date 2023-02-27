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Kırgızistan'da 5.1 ve 5.6 büyüklüğünde deprem

3. Sayfa Haberleri

Kırgızistan'da 5.1 ve 5.6 büyüklüğünde deprem

Kırgızistan'ın Isık Göl bölgesinde 5.1 ve 5.6 büyüklüğünde art arda 2 deprem meydana geldi.

Kırgızistan'ın Isık Göl bölgesinde 5.1 ve 5.6 büyüklüğünde art arda 2 deprem meydana geldi.

Kırgızistan Sismoloji Enstitüsünden yapılan açıklamada, Isık Göl bölgesinde yerel saatle 03.42'de 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği, depremin çevredeki köylerde hissedildiği belirtildi. Yerel saatle 05.58'de Isık Göl bölgesinin Çin sınırı yakınlarında 5.6 büyüklüğünde ikinci depremin meydana geldiği aktarılan açıklamada, depremin yerin 35 kilometre derinliğinde kaydedildiği ifade edildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kırgızistan 3. Sayfa Haberler

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