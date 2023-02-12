Kırgız arama kurtarma ekibi, 7 yaşındaki çocuğu enkazdan sağ çıkardı

Kırgız arama kurtarma ekibi, Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan 7 yaşındaki bir çocuğu sağ olarak kurtardı.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili vuran 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından destek için Türkiye'ye gelen yabancı arama-kurtarma ekipleri hayat kurtarmaya devam ediyor. Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kahramanmaraş'ta arama kurtarma çalışmalarına devam eden ekibin, dün yerel saatle 23.30'da 7 yaşındaki bir çocuğu kurtardığı aktarıldı. Bakanlık, çocuğun annesinin ve ağabeyinin ise cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.

Geçtiğimiz salı günü Türkiye'ye gelen 63 kişilik Kırgız kurtarma ekibi, Kahramanmaraş'ta arama kurtarma çalışmalarına başlamıştı. - KAHRAMANMARAŞ