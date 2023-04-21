Kiraz'da 345 kök Hint keneviri ele geçirildi

İZMİR - İzmir'in Kiraz ilçesinde Ödemiş Narkotik Grup Amirliği ekipleri tarafından drone ile tespit edilen 345 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Ödemiş Narkotik Grup Amirliği, İzmir'in Kiraz ilçesinde uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu çerçevede ekipler tarafından yapılan çalışmalar sırasında İzmir Kiraz'da, Hint keneviri yetiştirildiği drone ile tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, belirlenen araziye operasyon düzenledi. Yapılan bu operasyonda ayrı ayrı noktalarda ekilmiş toplam 345 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Öte yandan olayla ilgili gözaltına alınan üç şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken şüphelilerden biri tutuklandı. İki şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.