Kiraladıkları eve giden depremzede aile kaza yaptı: 6 yaralı 3. Sayfa Haberleri Sivas'ta kiraladıkları eve giden depremzede aile kaza yaptı. Sivas'ta kiraladıkları eve giden depremzede aile kaza yaptı. Kaza sonucu 6 depremzede yaralandı. Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas-Ankara Karayolu Sivas Çimento Fabrikası kavşağında meydana geldi. Kahramanmaraş'tan Sivas'a geldikleri öğrenilen depremzede ailenin, Sıcak Çermik mevkiinde kiraladıkları eve giderken içerisinde bulundukları H.K. idaresindeki 58 ACC 006 plakalı Peugeot marka otomobil; sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı. Kazada depremzede aileden 6 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Sivas Ankara karayolu Kahramanmaraş Sivas 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Kiraladıkları eve giden depremzede aile kaza yaptı: 6 yaralı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.