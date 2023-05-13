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Kiraladığı evde, patlayıcı çıktı

3. Sayfa Haberleri

Kiraladığı evde, patlayıcı çıktı Evde tadilat yapan kiracı patlayıcı madde bulundu Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde kiraladığı evde tadilat yapan şahıs, toprağa gümülü halde patlayıcı madde buldu.

Kiraladığı evde, patlayıcı çıktıEvde tadilat yapan kiracı patlayıcı madde bulundu
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde kiraladığı evde tadilat yapan şahıs, toprağa gümülü halde patlayıcı madde buldu. Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yaşandı. Ali Ç. İsimi şahıs, Ahmet B. İsimli şahsın tek katlı evini kiralayıp içerisinde tadilat yapmaya başladı. Tuvalet olarak kullanılacak bölgeye alt yapı için kazı yapan Ali Ç., patlayıcı madde buldu. Olay yerine çağrılan polis ekipleri, çevrede önlem alarak patlayıcıyı kontrol etti. Yapılan kontrolde patlamamış 2 adet el bombası tespit edildi.Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.Mahalle Muhtarı Murat Bulgan, evde tadilat yapan işçilerin kanalizasyon borusu çekerken patlayıcı madde olduğunu düşündükleri bir şey bulduklarını söyleyerek, "Polise haber verdiler. Polisler gelip güvenlik önlemi alarak patlattı" diye konuştu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Atan - 3. Sayfa

Şanlıurfa kiracı 3. Sayfa Haberler

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