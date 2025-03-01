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Kiraladığı Araçla Uyuşturucu Getiren Şahıs Yakalandı

Kiraladığı Araçla Uyuşturucu Getiren Şahıs Yakalandı
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Afyonkarahisar'da jandarma tarafından yapılan operasyonda, kiraladığı araçla uyuşturucu getiren S.Ö. isimli şahıs yakalandı. Araçta yapılan aramada 643 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kiraladığı araç ile Afyonkarahisar'a uyuşturucu getiren şahıs jandarmanın operasyonu ile yakalandı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu ile mücadelesini sürdürüyor. Bu çerçevede ekipler Afyonkarahisar'da ikamet eden S.Ö. isimli şahsın kiraladığı araç ile başka bir ilden temin ettiği uyuşturucu maddeleri kente getirerek satacağı yönünde bilgi elde etti. Bunun üzerine ekipler tespit ettikleri şüphelinin kullandığı aracı Susuz beldesinde durdurdu. Şüpheli şahsın üzerinde ve araçta yapılan arama sonucunda; 643 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayın ardından S.Ö., isimli şahıs gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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