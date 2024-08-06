Kiraladığı araçla göçmen kaçakçılığı yapan taksici tutuklandı

SAMSUN - Ankara'da taksi şoförlüğü yapan bir kişi Samsun'da göçmen kaçakçılığından gözaltına alınarak tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara'da taksicilik yapan C.A.(53), Afganistan'dan gelip kaçak yollarla Türkiye'ye giriş yapan 4 düzensiz göçmeni kiraladığı araçla Rize'nin Ardeşen ilçesinden alıp Sakarya'ya götürmek üzere yola çıktı. C.A., Samsun Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Samsun- Ordu karayolu üzerinde yakalandı. Araçta bulunan 4 Afganistan uyruklu göçmenin sınır dışı edilmek üzere haklarında yasal işlem başlatılırken, gözaltına alınan araç sürücüsü C.A. ise bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye ifade veren C.A. "göçmen kaçakçılığı" suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.