Haberler

Kiracısının Burnunu Kıran İş Yeri Sahibi Tutuklandı

Kiracısının Burnunu Kıran İş Yeri Sahibi Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da bir iş yeri sahibi, kiracısı ile yaşadığı tartışma sonucunda kiracısının burnunu kırdı ve çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Samsun'da kiracısının burnunu kıran iş yeri sahibi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerini kiraya veren N.Ç. (47) ile kiracısı S.Y. (31) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine N.Ç., darbettiği kiracısı Ş.Y.'nin burnunu kırdı. Hastaneye kaldırılan Ş.Y. tedavi altına alınırken, Denizevleri Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alınan N.Ç. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren N.Ç. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Netanyahu istedi; Mesut Yılmaz, Erdoğan'dan çekinip vermedi! İşte o Siloam Yazıtı'nın önemi

Mesut Yılmaz'ın Erdoğan'dan çekinip Netanyahu'ya veremediği taş
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'yi yasa boğan kazada doktor baba cinayetten tutuklandı! Meğer timsah gözyaşları dökmüş

"Oğlum" diye feryat etmişti, meğer timsah gözyaşları dökmüş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.