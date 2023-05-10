Kiracısını çatalla yaralayan ev sahibi mahkemede

Bakırköy'de kira artışını kabul etmeyen kiracısını çatalla yaralayan ev sahibi Mehmet Cengiz Bilik mahkemede savunma yaptı. Kiracı ve misafirinin de katıldığı duruşmada olayın detayları ortaya çıktı. İddianamede Bilik hakkında birçok suçlama yer aldı.

BAKIRKÖY'de yüzde 100'ün üzerinde kira artışını kabul etmeyip evden çıkmak istemeyen kiracısı Guldzhakhan Krıtckaıa'yı ve misafirini çatalla yaralayan ev sahibi Mehmet Cengiz Bilik, "Ben buzdolabındaki kavanozları yere attım. Kırılan camların üzerinde misafir olan Nadir Bey bilerek gezdi ve kendisini yaraladı. Bahsedilen çatalı bekar hayatı yaşadığım için yanımda her daim bulundururum. Çatal zaten plastikti" dedi.

Bakırköy 39. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Mehmet Cengiz Bilik, şikayetçiler Guldzhakhan Krıtckaıa, Nadir Övünç ve taraf avukatları katıldı.

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