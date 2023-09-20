Kiracı evi yakıp kaçtı: Müstakil ev kullanılamaz hale geldi

KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde kiracı, oturduğu evi yaktıktan sonra kaçtı.

İlçeye bağlı Yeşil Mahalle Narin Sokak'ta meydana gelen olayda, müstakil evde kiracı olarak oturan H.Y. ile ev sahibi S.A. arasında tartışma çıktı. Evin elektriğinin kesilmesi üzerine ev sahibi tartışan H.Y., evi ateşe vererek kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucu söndürülürken, evde geniş çapta maddi hasar oluştu. Polis ekipleri de evi yaktıktan sonra kaçan kiracı H.Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Mahalle Muhtarı Fatih Tellioğlu olayı anlatarak, "Ev sahibi ile kiracılar arasında sıkıntılar vardı. Kiracı da sorumsuzun biriydi. 1-2 senedir elektrik borcunu ödememişti ve alkol bağımlısıydı. Dün ev sahibi ile tartışmalar oldu. Biz arayı dün yatıştırdık ama ikna olamamış galiba. Elektriği ev sahibinin kestirdiğine dair sözler söyledi. Oysa ki elektriği elektrikçiler gelip kesmiş. Giderken de evi yakıp gitmiş" ifadelerini kullandı.