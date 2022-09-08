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Son dakika haberi... Kıraathanenin önünde silahlı saldırıya uğradı

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Son dakika haberi... Kıraathanenin önünde silahlı saldırıya uğradı

Son dakika gündem haberine göre Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde işlettiği kıraathanenin önünde silahlı saldırıya uğrayan şahıs yaralandı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde işlettiği kıraathanenin önünde silahlı saldırıya uğrayan şahıs yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mevlana Mahallesi Çuhadar Sokak üzerinde meydana gelen olayda Özdal Ç. (47), işlettiği kıraathanenin önünde otururken, henüz kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Özdal Ç. vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanırken, şüpheli şahısta aracı ile kaçtı. Özdal Ç., ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri de, inceleme yaparken, kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Ali Göç - Eren Kan - İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kocasinan Kayseri 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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