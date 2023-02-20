Kıraathanede kumar oynarken yakalandılar 3. Sayfa Haberleri Denizli'de ahlak büro ekipleri, kıraathaneye yaptığı baskında 7 kişiyi kumar oynarken yakaladı. Denizli'de ahlak büro ekipleri, kıraathaneye yaptığı baskında 7 kişiyi kumar oynarken yakaladı. Pamukkale ilçesine bağlı Topraklık Mahallesinde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre; ahlak büro ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucu bir kıraathanede kumar oynandığını belirledi. Harekete geçen ekipler, yaptığı baskında 7 kişiyi suçüstü yakaladı. Ekipleri gördüklerinde yalana sığınan kumarbazlar, işlemleri için karakola götürüldü. Kumarda oynanan malzemelere ise ekipler tarafından el konuldu. - DENİZLİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Pamukkale Denizli 3. Sayfa Haberler

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