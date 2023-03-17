Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kıraathanede kendisini vuran şahıs ağır yaralandı

3. Sayfa Haberleri

Kıraathanede kendisini vuran şahıs ağır yaralandı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde köy kıraathanesinde kendisini vuran şahıs ağır yaralandı.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde köy kıraathanesinde kendisini vuran şahıs ağır yaralandı.

Olay, İnebolu ilçesine bağlı Çubuk köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde yaşayan M.T., köy kıraathanesinde henüz bilinmeyen sebeple kendisine ait silahla kendisini vurdu. M.T., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince İnebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan M.T., daha sonra Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Olayın ardından jandarma ekipleri, Çubuk köyünde güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kastamonu 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title