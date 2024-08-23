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Kipaş Kağıt Fabrikası'ndaki yangın 43 gündür devam ediyor

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Aydın'ın Söke ilçesinde bulunan Söke Kipaş Kağıt Fabrikası'nda 43 gün önce başlayan yangın hala söndürülemedi. Yangın nedeniyle Söke halkı her gece zor bir durumda yaşıyor.

Aydın'ın Söke ilçesinde Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Söke Kipaş Kağıt Fabrikası'nda 43 gün önce başlayan yangın halen devam ediyor. Bir yandan faaliyetlerin sürdürüldüğü diğer yandan da iş makineleri ile söndürme çalışmalarının devam ettiği kağıt fabrikasından yükselen dumanlar özellikle geceleri Söke'yi yaşanmaz hale getirdi.

Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Sazlı Mahallesi yakınlarında bulunan Söke Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Avrupa'nın en büyük kağıt fabrikasında 12 Temmuz Cuma günü başlayan yangın aradan geçen 43 gündür devam ediyor. Fabrikanın depolama alanında devam eden yangını söndürmek için iş makineleri kullanılırken, yangından dolayı yükselen dumanlar Aydın'ın sıcağı ile birleşince özellikle geceleri Söke yaşanmaz hale geldi.

Yaklaşık 250 bin metrekare alan üzerinde kurulu fabrikada devam eden yangın dolayısıyla Sökeliler'in yanı sıra kağıt teslim etmeye gelen tırcıların da ciddi sıkıntı yaşadığı belirtildi. Eskiden 1 -2 saatte teslim ettikleri atık ağıtları artık bir günde teslim edemez hale geldiklerini belirten tırcılar yangından sonra işleyişin bir türlü düzeltilememesinden dert yandılar. Türkiye'nin değişik illerinden hatta yurt dışından fabrikaya atık kağıt getiren tırlar yüklerini teslim edebilmek için bölgede uzun kuyruklar oluştururken sorunun bir an önce çözülmesini beklediklerini dile getirdiler. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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