- Kınalıada-Bostancı seferini yapan vapurda korku dolu anlar: Denize düşen şahıs kurtarıldı

-Vapurdan denize düşen şahsın kurtarılma anları kamerada

İSTANBUL - İstanbul'da Kınalıada-Bostancı seferini yapan vapurda bir kişi dengesini kaybederek denize düştü. Yolcular tarafından denize atılan can simidi ve halata tutunarak kurtarılan şahıs, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kınalıada-Bostancı seferini yapan vapurdaki bir kişi dengesini kaybederek denize düştü. Denize düşen kişiyi kurtarmak için yolcular ve gemi çalışanları seferber oldu. Denize düşen şahıs, denize atılan can simidi ve halata tutunarak kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Karada bekletilen sağlık ekipleri denizden kurtarılan şahısa olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Yaşanan o korku dolu anlar vapurdaki yolcuların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde; denize düşen şahsın denize atılan can simidi ve halata tutunarak kurtarıldığı görülüyor.