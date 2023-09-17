Kına Gecesinde Silahla Ateş Açıldı, Yaralanan Kişi Hastaneye Kaldırıldı
Samsun'un Bafra ilçesinde, kına gecesinde silahla ateş açılması sonucu Ahmet Ç. bacağından yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Samsun'un Bafra ilçesinde, kına gecesinde silahla ateş açılması sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Sarıköy Mahallesi'nde kına gecesinde silahla ateş açılması sonucu Ahmet Ç, bacağından yaralandı.
Özel araçla Bafra Devlet Hastanesi'ne götürülen Ahmet Ç, ilk müdahalenin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Jandarma ekipleri, olayla ilgili Yasin Ş'yi gözaltına aldı.
İşlemleri tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.