Kına Gecesinde Silahla Ateş Açıldı, Yaralanan Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Samsun'un Bafra ilçesinde, kına gecesinde silahla ateş açılması sonucu Ahmet Ç. bacağından yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.