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Kına Gecesinde Ölüme Neden Olan Şahsa 16 Yıl Hapis Cezası

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Samsun'un Bafra ilçesinde kına gecesinde bir kişinin ölümüne neden olan şahsa 16 yıl hapis cezası verildi.

1 Eylül 2023 tarihinde gece saat 23.00 sıralarında, Bafra'nın Karpuzlu Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Karpuzlu Mahallesi'nde düzenlenen kına gecesinde havaya ateş eden Turgay Koca tabancasından çıkan kurşun kazara düğün yerinde bulunan Ömer Yılmaz'ın (34) kafasına isabet etti. Ağır yaralanan Yılmaz, ambulansla Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen Ömer Yılmaz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayacak hayatını kaybetti.

Olay yerinden kaçan Turgay Koca daha sonra 1 hafta sonra Bafra İlçe Jandarma Komutanlığına teslim oldu. Koca buradaki ifadesinin ardında tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Tutuklu olarak yargılanan Koca, Bafra Ağır Ceza Mahkemesinde görülen mahkemede Atılan suçlamaları reddeden Koca, "Sarhoş değildim, sadece iki yudum aldım, silahı ise düzgün tutuyordum" şeklinde kendisini savundu.

Kasten adam öldürme suçundan 20 yıl ceza verilen Koca'ya takdiri indirim uygulanarak 16 yıl 4 aya cezaya çarptırıldı. Ayrıca ruhsatsız silah taşıma suçundan dolayı hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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