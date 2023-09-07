Kına gecesinde ölüm: Şahıs tutuklandı

Samsun'un Bafra ilçesinde kına gecesinde bir kişinin ölümüne neden olan şahıs tutuklandı. Karpuzlu Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Turgay Koca'nın silahından çıkan kurşun, kazara Ömer Can'ın başına isabet etti. Ağır yaralanan Can, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay sonrası jandarmaya teslim olan Turgay Koca, tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde kına gecesinde bir kişinin ölümüne neden olan şahıs tutuklandı.

1 hafta önce Karpuzlu Mahallesi'nde meydana gelen olayda, kına gecesinde Turgay Koca'nın silahından çıkan kurşun, kazara Ömer Can'ın (34) başına isabet etti. Ağır yaralanan Can, Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Ondokuz Mayıs üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay sonrası jandarmaya teslim olan Turgay Koca, bugün işlemlerinin ardından sevk edildiği Bafra Adliyesinde tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN