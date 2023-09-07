Kına Gecesinde Maganda Kurşunuyla Ölüm
Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen kına gecesinde, silahlarla havaya açılan ateş sonucu gelinin babası başına isabet eden maganda kurşunuyla hayatını kaybetti. Zanlı gözaltına alındı.
Samsun'un Bafra ilçesinde kına gecesinde başına maganda kurşunu isabet eden kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, zanlı gözaltına alındı.
Koruluk Mahallesi'nde dün gece düzenlenen kına gecesinde, silahlarla havaya açılan ateş sırasında gelinin babası Mehmet Şahin'in (55) başına kurşun isabet etti.
Araçla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, ilk müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Mehmet Şahin, hayatını kaybetti.
Olay yeri incelemesinde kına gecesi alanında farklı silahlara ait çok sayıda boş kovan bulunduğu belirtildi.
Şüpheli E.Ö, jandarma tarafından aynı mahallede gözaltına alındı.