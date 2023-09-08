Kına Gecesinde Maganda Kurşunuyla Baba Hayatını Kaybetti

Samsun'un Bafra ilçesinde bir baba, kızının kına gecesinde maganda kurşunu ile hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde bir baba, kızının kına gecesinde maganda kurşunu ile hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Samsun'un Koruluk Mahallesi'nde 2 gün önce gece saat 02.00'de meydana gelen olayda, gece kızının kına gecesi dağıldıktan sonra Mehmet Şahin (54) arkadaşlarıyla birlikte eğlenmeye devam etti. Gecede Mehmet Şahin'in arkadaşlarından biri havaya ateş etmek isterken, silahından çıkan kurşun Mehmet Şahin'in başına isabet etti. Ağır yaralanan Şahin, arkadaşları tarafından Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesine sevk edildi. Şahin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay sonrası ilçe jandarma ekiplerine teslim olan E.Ö., ilçe jandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından ilçe emniyet müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle sıkı güvenlik altında Bafra Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN