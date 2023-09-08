Kına gecesinde gelinin babasını vuran şüpheli adliyeye sevk edildi

Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen kına gecesinde havaya ateş açarken gelinin babasını başından vurarak ölümüne sebep olduğu iddia edilen şüpheli adliyeye sevk edildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde, kına gecesinde havaya ateş açtığı sırada gelinin babasını başından vurarak ölümüne sebep olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Koruluk Mahallesi'nde 6 Eylül'de düzenlenen kına gecesinde, başına kurşun isabet eden gelinin babası Mehmet Şahin (55) Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Olay yeri incelemesinde farklı silahlara ait çok sayıda boş kovan bulan jandarma ekipleri, tespitler ve şahitlerin ifadesi sonrası E.Ö'yü dün gözaltına almıştı.

İşlemleri tamamlanan zanlı, jandarma kıyafeti giydirilerek yoğun güvenlik tedbiri altında adliyeye gönderildi.