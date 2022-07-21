Kimyasalla temas eden 2 işçi hastaneye kaldırıldı Düzce'de iplik fabrikasında kimyasal maddeye temas eden 2 işçi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Düzce'de iplik fabrikasında kimyasal maddeye temas eden 2 işçi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olay, Gümüşova Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Gama Elyaf ve İplik fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikada kimyasal maddeye temas eden 2 işçi yaralandı. Yaralı işçiler, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde bulunan KBRN servisine kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor. - DÜZCE İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Organize Sanayi Bölgesi Düzce 3. Sayfa Haberler

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