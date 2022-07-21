Kimyasalla temas eden 2 işçi hastaneye kaldırıldı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Düzce'de iplik fabrikasında kimyasal maddeye temas eden 2 işçi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Düzce'de iplik fabrikasında kimyasal maddeye temas eden 2 işçi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Olay, Gümüşova Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Gama Elyaf ve İplik fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikada kimyasal maddeye temas eden 2 işçi yaralandı. Yaralı işçiler, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde bulunan KBRN servisine kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme devam ediyor. - DÜZCE
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa