Kimyasalla temas eden 2 işçi hastaneye kaldırıldı - Haberler

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Kimyasalla temas eden 2 işçi hastaneye kaldırıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kimyasalla temas eden 2 işçi hastaneye kaldırıldı

Düzce'de iplik fabrikasında kimyasal maddeye temas eden 2 işçi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Düzce'de iplik fabrikasında kimyasal maddeye temas eden 2 işçi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Gümüşova Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Gama Elyaf ve İplik fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikada kimyasal maddeye temas eden 2 işçi yaralandı. Yaralı işçiler, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde bulunan KBRN servisine kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Organize Sanayi Bölgesi Düzce 3. Sayfa Haberler

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