Kimyasal yıkama firmasından sızan koku sebebiyle 2 kişi zehirlendi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kimyasal yıkama yapan firmadan ofise sızan koku sebebiyle 2 kişi zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Olay, İzmit ilçesi Sanayi Mahallesi Latife Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimyasal yıkama yapan firmadan ofise sızan kokudan kaynaklı Sefa K. ve Kenan B. zehirlendi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, zehirlenen 2 kişiyi ambulansla hastaneye kaldırdı. AFAD ekipleri ise olay yerinde inceleme yaptı.

Polis, olayla ilgili çalışma başlattı. - KOCAELİ